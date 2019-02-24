Leicester City'de Puel Dönemi Bitti

İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Leicester City
, Fransız teknik adam Claude Puel ile yollarını ayırdı.
Seyircisi önünde çıktığı Crystal Palace
maçını 4-1 kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini alan Leicester City'nin yönetimi, teknik direktör Puel'in görevine son verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 16 aydır takımın başında bulunan 57 yaşındaki Fransız çalıştırıcının, 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi feshedildi.
Puel daha önce Monaco, Lille, Olympique Lyon
, Nice ve Southampton
kulüplerinde görev almıştı.
Leicester City, ligin 27. haftası sonunda topladığı 32 puanla 12. sırada yer alıyor.
Crystal Palace, Leicester City FC, Spor
Kaynak: AA