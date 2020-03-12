Leicester City'de Ricardo Pereira sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de savunma oyuncusu Ricardo Pereira, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de savunma oyuncusu Ricardo Pereira, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 9 Mart'ta Aston Villa ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Portekizli milli oyuncunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Pereira, bu sezon takımıyla 33 maça çıktı ve 4 gol attı.
Kaynak: AA
Etiketler : Leicester City FC, Aston Villa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?