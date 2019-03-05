Leicester City, Eljif Elmas İçin 30 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı

Fenerbahçe'nin 2017 yazında Makedonya'nın Rabotnicki Skopje takımından 500 bin € karşılığında takımına kattığı Eljif Elmas için İngiltere'den bir iddia ortaya atıldı. Leicester City, Eljif'i transfer etmek istiyor.

İngiliz basını, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Eljif Elmas'ı transfer etmek istediğini iddia etti. Habere göre, İngiliz takımının menajeri Brendan Rodgers, bu transferin bitirilmesini istiyor. Leicester ise bu transferin gerçekleşmesi için 30 milyon sterlini gözden çıkardı.

BU SEZON 1 GOLÜ BULUNUYOR

19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana Spor Toto Süper Ligi'nde değeri en çok artış gösteren oyuncu oldu. Elmas'ın değeri tam 15 kat artış gösterdi. Eljif Elmas'ın 500 bin euro olan piyasa değeri şu an güncel olarak 7,5 milyon euro oldu. Elmas bu sezon ligde 19 maçta 1 gol kaydedebildi.

(Ajansspor)