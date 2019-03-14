14 Mart 2019, 10:07
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İngiliz Ekibi Leicester City, Fenerbahçeli Eljif'in Peşinde

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ı sezon sonunda transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, İngiliz ekibi Leicester City'nin radarında. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Leicester'ın 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temasta olduğu ve sezon sonunda bu hedefin gerçekleşeceği belirtildi.

23 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Özellikle Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers tarafından istenen Elmas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. Ayrıca Eljif'in Tottenham, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester City tarafından da takip edildiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Değerli Taş, Leicester City FC, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
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ADINIZI YAZIN: bayern, real işi gücü bırakıp küme düşecek takımların oyuncularını takip etmeye başladı zaten
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TAVUK: Yalan haber milleti kandırmayın kardeşim fenerliler bile inanamıyor
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