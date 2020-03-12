Menü
Haberler ›› Spor ››Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi - Spor

Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi konulduğu ve oyuncuların karantinaya alındığını açıkladı.

12.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:44
Leicester City'nin 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, 3 oyuncusuna koronavirüs teşhisi konulduğu ve oyuncuların karantinaya alındığını açıkladı. Dünyayı ve Avrupa 'yı saran koronavirüs salgını, İngiliz kulübü Leicester City'ye de sıçradı.

Mavi beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, üç oyuncusunda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs saptandığı ve oyuncuların hemen karantinaya alındığı ifade edildi.Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers bugün yaptığı basın toplantısında isim vermeden bazı oyuncularında koronavirüs belirtilerine rastladıklarını söylemişti. Rodgers, koronavirüs şüphesi bulunan 3 oyuncunun takımdan ayrı tutulduğunu ifade ederek, "Birkaç oyuncumuz bazı belirtiler gösterdi. Tüm prosedürleri hayata geçirdik ve sağlık kurallarını uyguladık. Bu oyuncular takımdan ayrı kalacak. Elbette herkes futbol açısından bakıyor ama insan sağlığı her şeyden önemli" demişti.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Leicester City FC, Avrupa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Spor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Spor
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Spor
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?