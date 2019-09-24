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Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava

Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden asistanı Nusara Suknamai'nin ailesi, Srivaddhanaprabh ailesine tam 8 milyon poundluk tazminat davası açtı.

24.09.2019 15:29

İngiltere Premier Lig şampiyonlarından Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nun özel helikopteri geçtiğimiz yıl Ekim ayında maç sonrasında King Power Stadı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

60 yaşındaki kulüp sahibi Srivaddhanaprabha ve yanındaki 32 yaşındaki asistanı Nusara Suknamai'nin yanı sıra iki pilot ve bir kulüp görevlisi hayatlarını kaybetmişti.

8 MİLYON POUND İSTİYOR

Suknamai'nin ailesi bu kaza sonrasında trilyoner Srivaddhanaprabha ailesine dava açtı.

Nusara Suknamai'nin avukatı sadece cenaze için 2 bin Pound aldıklarını ve onu da keşişlere bağışlayarak defin işlemlerini yaptıklarını belirtti. King Power Group'un daha önce yaptığı 20 bin ve 40 bin poundluk teklifleri düşük bulan aile, 8 milyon pound tazminat istiyor.

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Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava

Leicester City FC, Spor

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