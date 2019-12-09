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Lider Liverpool ama Premier Lig'e onlar damga vuruyor! Rekor kırdılar

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'e damgasını vurmaya devam ediyor. Son 8 maçından galip ayrılarak puanını 38 yapan İngiliz ekibi, şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünden daha fazla puan toplamış durumda.

09.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:58

İngiltere Premier Lig'de Leicester City fırtınası esiyor. Geride kalan 16 haftada 12 galibiyet ile 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alarak 38 puanla lider Liverpool'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Leicester ekibi, son şampiyon Manchester City'e de 6 puan fark atmış durumda.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNU GEÇTİ

Claudio Ranieri yönetiminde 2015-2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak adeta bir masalı gerçeğe çeviren Leicester City, yeni sezonda ise 16 haftada gösterdiği başarılı performansla şampiyonluk dönemini geride bırakmayı başardı. Söz konusu sürecin aynı periyodunda hanesine 35 puan yazdıran İngiliz ekibi, Brendan Rodgers'ın teknik direktörlüğünde ise 38 puana ulaştı.

2015-2016'da attığı 34 gole karşılık kalesinde 22 gol gören Leicester, 2019-2020 sezonunda rakip ağlara tam 39 gol bıraktı. Çağlar Söyüncü ile Jonny Evans ikilisinin etkili oyunuyla savunmada geçit vermeyen Leicester City, sadece 10 gol yiyerek bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

KULÜP REKORU KIRILDI

Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Aston Villa'yı 4-1 yenerek ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Leicester, aynı zamanda kulüp rekorunu da kırdı. Leicester City, Aston Villa galibiyetiyle tarihinde ilk kez üst üste 8. maçını kazanmış oldu.

Leicester'ın 8 maçlık serisi şöyle:

Leicester: 2 - Burnley: 1

Southampton: 0 - Leicester: 9

Crystal Palace: 0 - Leicester: 2

Leicester: 2 - Arsenal: 0

Brighton: 0 - Leicester: 2

Leicester: 2 - Everton: 1

Leicester: 2 - Watford: 0

Aston Villa: 1 - Leicester: 4

GOL KRALI VARDY

Leicester City'nin başarılı santrforu Jamie Vardy, Aston Villa karşısında attığı 2 golün ardından gol sayısını 16'ya yükseltti. Premier Lig'in gol kralı unvanını da elinde bulunduran 32 yaşındaki futbolcu, en takın rakibi Tammy Abraham'a da 5 gollük bir fark atmış durumda.

Leicester, ayrıca Vardy'nin ligde skor ürettiği 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Lider Liverpool ama Premier Lig'e onlar damga vuruyor! Rekor kırdılar

Leicester City FC, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
BRONZBOMBER:8 9 MAÇTA 3 GOL YEMİŞ SADECE LEİCHSTER
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1234:çok iyi oynuyorlar
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