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Leicester City ve Chelsea, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Leicester City ve Chelsea, rakiplerini eleyerek 5. tura yükseldi.

25.01.2020 23:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:10Leicester City ve Chelsea, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı
Federasyon Kupası'nda Leicester City ve , rakiplerini eleyerek 5. tura yükseldi.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kupanın 4. turunda deplasmanda Championship ekibi Brentford'u 1-0 yendi.
Leicester City'ye turu getiren golü, 4. dakikada Kelechi Iheanacho attı.
Chelsea ise konuk olduğu Championship ekibi Hull City'yi 2-1 mağlup etti.
Londra ekibinin gollerini 6. dakikada Michy Batshuayi ve 64. dakikada Fikayo Tomori atarken, ev sahibi takımın tek sayısını 78. dakikada Kamil Grosicki kaydetti.
Günün öne çıkan diğer karşılaşmasında ise Southampton, evinde Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Tur atlayacak takım, Tottenham'ın sahasında yapılacak maçın ardından belli olacak.

Leicester City FC, İngiltere, Chelsea, Spor

Kaynak: AA

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