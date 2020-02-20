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Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig, Cüneyt Çakır'ın yönettiği İngiltere deplasmanında Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

20.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:57Leipzig, deplasmanda Tottenham'ı devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi , Cüneyt Çakır'ın yönettiği İngiltere deplasmanında 'ı 1-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

İngiliz ekibi Tottenham, Hotspur Stadı'nda, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. İlk yarıda iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarının 58. dakikasında Cüneyt Çakır, Laimer'in düşürülmesiyle Leipzig'in lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Timo Werner, topu filelerle buluşturarak Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Leipzig, zorlu İngiltere deplasmanından galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Mart'ta Almanya'da oynanacak. - İSTANBUL

Cüneyt Çakır, Tottenham, Leipzig, Spor

Kaynak: İHA

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