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Leipzig Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Almanya'nın Leipzig kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyüp Sultan Camisi'ne saldırdı.

16.10.2019 17:58Leipzig Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Almanya'nın Leipzig kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyüp Sultan Camisi'ne saldırdı.
Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı Ömer Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısı kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce camiye içi ziftle dolu 11 boya topu atıldığını belirterek içerideki halı ile dış cephenin zarar gördüğünü ifade etti.
Mumcu, saldırının camiye sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edildiğini söyledi.
Camilerinin daha önce aşırı sağcıların da saldırısına uğradığına dikkati çeken Mumcu, son olayla camiye 8'inci kez saldırı yapıldığını vurguladı.
Mumcu, cuma günü Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Fuat Candır'ın ziyarete gelerek cemaatle cuma namazı kılacağını da kaydetti.

Eyüp Sultan Camii, Almanya, Leipzig, Güncel

Kaynak: AA

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