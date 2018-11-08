08 Kasım 2018, 17:41
»»

Leipzig Forması Giyen Diego Demme: Beşiktaşlı Taraftarların Sesi Aklımdan Çıkmıyor

Leipzig Forması Giyen Diego Demme: Beşiktaşlı Taraftarların Sesi Aklımdan Çıkmıyor

Leipzig'in başarılı orta saha oyuncusu Diego Demme, "Beşiktaşlı taraftarların çıkardıkları ses asla aklımdan çıkmıyor. Taraftarların ruh halleri ve çıkardıkları sesler inanılmazdı." dedi.

Alman ekibi Red Bull Leipzig'in orta saha oyuncusu Diego Demme, UEFA Avrupa Liginde İskoçya'da karşılaşacakları Celtic maçının öncesinde Alman basınına Beşiktaş itiraflarında bulundu.

"TARAFTARLARIN ÇIKARDIKLARI SESLER İNANILMAZDI"

Geçen sezon Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçı hatırlatan Demme, ''Ateşli taraftarlar önünde oynamak her zaman güzeldir. Celtic'in de taraftarlarının ne kadar harika olduğunu biliyorum. Ancak geçen sezon oynadığımız maçta Beşiktaş taraftarlarının çıkardıkları ses asla aklımdan çıkmıyor. Taraftarların ruh halleri ve çıkardıkları sesler inanılmazdı.'' diye konuştu.

"WERNER MAÇA DEVAM EDEMEMİŞTİ"

Şampiyonlar Liginde oynanan maçta Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerken maç içerisinde taraftarların çıkardığı sesten rahatsız olan Alman golcü Timo Werner, maça devam edememişti.

(Sporx)

Celtic,Beşiktaş,Leipzig
08 Kasım 2018 Perşembe 17:41



YORUMLAR (5)
İNTİKAMINIZ ALINDI: Ziyanı yok. Abiniz bayern geldi 5 tane çaktı. Bu onlara yıllarca yeter
Yayından Kaldır
3 7
Cevap yaz
ASLAN DENİZ: Yürü git kazma.Taraftarmiş siz oynamayi bilmiyorsunuz gorduk sizi.Ikidebir bos taraftar soyleydi boyleydi deme
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ÇARŞI BİNGÖL: ÇARŞI İŞTE BAŞKA SÖZE GEREK YOK
Yayından Kaldır
17 5
Cevap yaz
CHAMPİON BEŞİKTAŞ: işte biz adamı böyle yaparız. geçen sene cincona da 6 atacaktık ama acıdık eziklere.
Yayından Kaldır
16 6
Cevap yaz