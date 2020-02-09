Haberler » Spor » Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu - Spor

Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.

09.02.2020 22:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:42Leipzig ile golüz berabere kalan Bayern Münih liderliğini korudu
Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.
Öte yandan Bundesliga'da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.

Bayern Münih, Almanya, Leipzig, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 23:31:02