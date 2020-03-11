Leipzig, Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig, geçen yılın finalisti İngiliz ekibi Tottenham'ı 1-0'ın rövanşında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
11.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 01:14
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Alman ekibi Leipzig , geçen yılın finalisti İngiliz takımı Tottenham 'ı ağırladı. Leipzig, kaptanı Marcel Sabitzer'in 10. ve 21. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. 87. dakikada Forsberg'in attığı gol skoru belirledi: 3-0
NAGELSMANN TARİHE GEÇTİ
İlk maçı da 1-0 kazanan Leipzig, bu sonuçla tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Alman ekibinin 32 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann da bu başarıya ulaşan en genç çalıştırıcı oldu.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 20 MART'TA
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, 20 Mart'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.
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