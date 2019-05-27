Leke 7. Yeni Bölüm 2. Fragmanı: "Sevdiğim Adamın Kardeşini Öldürdüm"

Kanal D'nin çiçeği burnunda olan dizisi Leke 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Birkan Yasemin'e "Hapse giremem dedin, kardeşim mahvolur dedin, annem hapiste öldü dedin; demedin mi?" diyor. Başka bir sahnede Yasemin'in "Sevdiğim adamın kardeşini öldürdüm." sözleri yürekleri dağlıyor. Ayrıca Yasemin "Önce gidip Murat'ı göreceğim. Sonra da teslim olacağım." sözlerinin arkasından elleri ve ağzı bağlanmış olduğu sahne ekranlara geliyor. Cem ise "Senden yeni bir yalan daha duymak istemiyorum." cümlesini söylüyor. Peki Leke 6. son bölümde neler oldu?

LEKE 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leke 6. son bölümde Arda'nın açılış davetinde büyük karşılaşma oldu. Arda ve Yasemin karşı karşıya geldi. Arda, Cem'in yanında tekne gecesinde Yasemin'le tanıştıklarını söylerken mali şube, şirkete baskın yaptı. Bunun ardından Yasemin ve Arda, tekrar ifadeye alındı. Serbest bırakılan Yasemin, apar topar oradan uzaklaştı.

Leke son bölümde Cem, Yasemin'in arkasında gitse de olayları öğrenemedi. Arda son yaşanan sorgu olaylarında iyice çıkmaza girdi. Cem, kardeşi Arda'yla arasında olan duvarları yıkmak istedi fakat Arda'nın Yasemin'le yaşadığı olayları anlatması Cem'in sinir krizi geçirmesine sebep oldu. İki kardeş bir kez daha karşı karşıya geldi. Cem, durumu toparlamaya çalıştı ve Yasemin'den özür diledi. Arda, Şirin'in yerine Yasemin'in orada olduğunu bilmez.

Leke 6. son bölümde bir diğer taraftan Şirin'in Yasemin'e para getirmesi tansiyonu iyice yükselten bir sahne oldu. Şirin'in yüzünden Cem'i kaybettiğini düşünen Yasemin, Şirin'in getirdiği parayı yüzüne fırlattı. Akabinde de Şirin'i evden kovdu.

Leke son bölümde Arda, Cem'le birlikte Yasemin'den özür dilemeye geldi. Yasemin ise Arda ile teknede yaşadığı olayın travmasının etkisinden bir türlü çıkamadı. Cem ise Yasemin'e karşı bir kez daha mahcup olduğunu hissetti ama ikili tüm kötü olaylara rağmen romantik bir yemekte buluştu.

Leke 6. bölümde Serpil'in ofisine böcek yerleştiren Birkan, ablasının Meto'yla yaptığı konuşmayı duydu. Bu duyduklarını ablasına karşı kullanarak Serpil'den Yasemin'in evine girebilmek için akıl almaz bir istekte bulundu. Arda, Yasemin'in evinde beklenmeyen bir şekilde ziyaret etti. Bu ziyarette yaşanacaklarla artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacağının işaretiydi.