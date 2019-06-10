Leke 8. Bölüm Fragmanı - 2

Leke 8. Bölüm Fragmanı yayında! Cem ve Birkan yüzleşiyor, gerçekler gün yüzüne çıkıyor!
Cem gerçeklerin peşine düşer. Özellikle Arda'nın Yasemin hakkında söyledikleri Cem'i çok kızdırmıştır. Serpil ile görüşmeye gider ve adamın Yasemin'e nasıl ulaştığını sorar. Serpil'in cevabı ise pek çok yeni problemin habercisi olur. Çünkü Serpil tüm okları Mehmet'e yöneltmiştir. Adamın Yasemin'e şirket yemeğinde ulaştığını ve bu durumdan da Mehmet'in haberdar olduğunu söyler. Bunun üzerine Cem bir hışımla Mehmet'in yanına gider. Yüzleşmelerin başlangıcı bu olay olur. Fakat devamı gelecektir.
Birkan ve Cem karşı karşıya gelir. Bütün olayların altından çıkan Birkan, Cem'i öfkelendiren bir diğer kişidir. İnatla Yasemin'in peşinden giden Birkan, Cem'in gazabı ile karşılaşır. Üstüne Yasemin de Birkan'ın teklifini geri çevirince Birkan yıkıma uğrar.
Arda ve Cem arasında da sular durulmaz. İki kardeşin ilişkisi büyük bir kaosa sürüklenmiştir.
Şirin ve Yasemin tüm olayları polise anlatır. Serpil'in ismini vererek aracı kişinin o olduğunu söyleyince işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelir. Çünkü Serpil kendini kurtarmak için her türlü yola başvuracak biridir.
Yasemin ve Şirin, Serpil'in gönderdiği adamların elinden kurtulacak mı? Cem ve Yasemin aşkına ne olacak?
Leke yeni bölümüyle Salı saat 20.00'da Kanal D
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Yasemin'in hikayesi Almanya
'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.
Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.
Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?
Yapım: Tims & B Production Yönetmen
: Metin Balekoğlu
Yapımcı: Timur Savcı
&Burak Sağyaşar
Senaryo: Yıldız Tunç
Uygulayıcı Yapımcı: Banu Gündoğdu
Müzik: Cem Yıldız
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Ayşe Çamur
Sanat Yönetmeni: Aytaç Çınaroğlu
Görüntü Yönetmeni: Emin Çakır
Oyuncular: Burak Sevinç
(Cem), Melis Sezen
(Yasemin), Selen Uçer
(Serpil), Mehmet Bozdağan (Birkan), Nail Kırmızıgül
(Ekber), Tolga Güleç
(Mehmet), Nurinisa Yıldırım (Ferhan), Ferdi Sancar (Meto), Tuğçe Açıkgöz (Şirin), Lale Başar (Belkıs), Selahhattin Paşalı
(Arda), Kerim Tuna Kaba (Murat), Yağmur Özbasmacı (Pelin), Ziya Çiçek(Subutay), Serap Öner (Nevin), Aslı Turanlı (Aysun), Mert Asutay (Oktay), Mehmet Avcı
(Cevat), Ali Savaşçı
(Hakan)
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Kaynak: DailyMotion.com
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