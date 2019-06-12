12.06.2019 10:01
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Leke 8. Bölüm Ön İzleme

Leke 8. Bölüm Ön İzleme yayında!

Leke 8. Bölüm Ön İzleme yayında! Serpil ve Birkan büyük bir hesaplaşma yaşıyor!

Serpil, Şirin'in Yasemin'e anlattıklarını öğrenince Yasemin'in kapısına adamlarını gönderir. Bunu duyan Birkan, Serpil'in yakasına yapışır. Birkan'ın Yasemin'e karşı hırslarının olduğunu bilen Serpil, Birkan'ı tahrik eder. Birkan ise ablasına söylediklerinin ardından tokat atar. Serpil ve Birkan, karşı karşıya gelir ve geçmişin hesaplaşmasını yaşar. Serpil, kardeşinin attığı tokada rağmen Birkan'dan asla vazgeçmeyeceğini söyler.

Leke yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'da Kanal D'de!

Yasemin'in hikayesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir. 

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir. 

Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh…  Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı? 

 

Yapım:  Tims & B Production

Yönetmen: Metin Balekoğlu

Yapımcı: Timur Savcı &Burak Sağyaşar

Senaryo: Yıldız Tunç

Uygulayıcı Yapımcı: Banu Gündoğdu

Müzik: Cem Yıldız

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Ayşe Çamur

Sanat Yönetmeni: Aytaç Çınaroğlu

Görüntü Yönetmeni: Emin Çakır

Oyuncular: Burak Sevinç (Cem), Melis Sezen (Yasemin), Selen Uçer (Serpil), Mehmet Bozdağan (Birkan), Nail Kırmızıgül (Ekber), Tolga Güleç (Mehmet), Nurinisa Yıldırım (Ferhan), Ferdi Sancar (Meto), Tuğçe Açıkgöz (Şirin), Lale Başar (Belkıs), Selahhattin Paşalı (Arda), Kerim Tuna Kaba (Murat), Yağmur Özbasmacı (Pelin), Ziya Çiçek(Subutay), Serap Öner (Nevin), Aslı Turanlı (Aysun), Mert Asutay (Oktay), Mehmet Avcı (Cevat), Ali Savaşçı (Hakan)

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Kaynak: DailyMotion.com
Kanal D, Almanya, TV