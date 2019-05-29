Leke 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Birkan Yasemin için tehlikeye girdi!

Kanal D'de ekrana gelen dizi Leke 7. son bölümü dün akşam yayınlandı. Leke 7. son bölümde Arda'yı öldüren Yasemin, vicdan azabına dayanamadı ve teslim olmak istediğini Birkan'a söyledi. Dizi bittikten sonra izleyiciler Leke 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye araştırma yapmaya başladı. Peki Leke 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke 7. son bölümde neler yaşandı?

LEKE 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'nin çiçeği burnunda dizisi Leke 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman sitemizden haber vereceğiz.

LEKE 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leke 7. son bölümde Birkan, katil olduğunu düşünen Yasemin'e, Arda'nın cesedini ortadan kaldırarak yardım etmeye karar verdi. Yasemin'in tekne baskınıyla ilgili anlattıklarına şüpheyle yaklaşan Cem, gerçekleri öğrenmek için Serpil'in kapısını çaldı. Arda'ya ulaşamayan Ferhan, karakola giderek Birkan'a, Arda'nın kaybolduğunu söyledi.

Leke 7. son bölümde Şirin'in, Arda'ya Hoyo'da çalıştığını söylediğini öğrenen Serpil, her yerde Şirin'i aradı. Mehmet genel müdür olduktan sonra planının son hamlesini yaptı. Cem'e Fischer ve Yasemin'in sahte resimlerini gösterdi. Öğrendikleriyle çılgına dönen Cem, Yasemin'in kendisini affetmesi için çabalarken yeni bir karar verdi.

Leke son bölümde Cem'in kardeşini öldürerek katil olduğunu düşünen Yasemin yaşadığı vicdan azabına dayanamadı. Yasemin, teslim olmak istediğini Birkan'a söyledi. Marine Marine'deki itibarı Mehmet'in oyunuyla zedelenen Cem'i yıkan bir haber de Almanya'dan geldi.

LEKE 8. YENİ BÖLÜM İÇİN MERAK EDİLENLER

Leke 7. son bölümün ardından Leke 8. yeni bölüm ile ilgili merak edilen sorular ise şunlardır:

Birkan'ın bulduğu çözümler yaşanan kazanın üstünü kapatabilecek mi? Serpil, Cem'e doğruları anlatacak mı? Kardeşini aramaya başlayan Cem de, Arda'ya ulaşabilecek mi? Yasemin'e giden Şirin, Serpil'in gerçek yüzünü Yasemin'e anlatacak mı? Cem, Mehmet'in yalanlarına mı yoksa Yasemin'e mi inanacak? Yasemin için her şeyi göze alan Birkan, Yasemin'in bu kararına nasıl tepki verecek? Bu haber Cem ve Yasemin'in büyük aşkında nasıl rol oynayacaktır?