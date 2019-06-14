Leke 9. Bölüm (Sezon Finali) Fragmanı yayında! Yasemin ve Cem arasında ipler kopuyor!
Yasemin, yaşadıklarını Cem'in yüzüne haykırır. Cem'in kendisine inanmayacağını anlayan genç kız, Cem'in kendisine evlenme teklifi edeceğini öğrenince yıkılır. Fakat, Cem'in söylediği bir cümle Yasemin'in sevdiği adama tokat atmasına neden olur. Şirin, Birkan'ın Serpil'in kardeşi olduğunu öğrenmesiyle işler iyice karışır. Serpil, Yasemin'in kendisini ele vermemesi için Murat'ı kaçırarak Yasemin'i tehdit eder. Ekber'in eline geçen ses kaydı Cem'in Yasemin'e olan düşüncelerini değiştirecek mi? Ekber'in eline geçen ses kaydında ne var? Murat, kurtulacak mı?
Leke 9. Sezon Finali bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D
'de!
Yasemin'in hikayesi Almanya
'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.
Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.
Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?
Yapım: Tims & B ProductionYönetmen
: Metin Balekoğlu
Yapımcı: Timur Savcı
&Burak Sağyaşar
Senaryo: Yıldız Tunç
Uygulayıcı Yapımcı: Banu Gündoğdu
Müzik: Cem Yıldız
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Ayşe Çamur
Sanat Yönetmeni: Aytaç Çınaroğlu
Görüntü Yönetmeni: Emin Çakır
Oyuncular: Burak Sevinç
(Cem), Melis Sezen
(Yasemin), Selen Uçer
(Serpil), Mehmet Bozdağan (Birkan), Nail Kırmızıgül
(Ekber), Tolga Güleç
(Mehmet), Nurinisa Yıldırım (Ferhan), Ferdi Sancar (Meto), Tuğçe Açıkgöz (Şirin), Lale Başar (Belkıs), Selahhattin Paşalı
(Arda), Kerim Tuna Kaba (Murat), Yağmur Özbasmacı (Pelin), Ziya Çiçek(Subutay), Serap Öner (Nevin), Aslı Turanlı (Aysun), Mert Asutay (Oktay), Mehmet Avcı
(Cevat), Ali Savaşçı
(Hakan)
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