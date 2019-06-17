17.06.2019 10:49
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Cem'den beklenen evlilik teklifi geldi! Leke 9. yeni bölüm 2. fragmanı (Leke sezon finali fragmanı)

Cem

Leke 9. yeni bölüm 2. fragmanı geldi. Leke sezon finali fragmanında Murat'ın yıllardır beklediği ameliyat gerçekleşirken Cem de Yasemin'e evlilik teklif ediyor. Peki merakla beklenen Leke 9. yeni bölüm 2. fragmanda başka ne gibi ayrıntılar var? İşte Leke sezon finali 2. fragmanı!

Leke sezon finali 2. fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı. Leke 9. yeni bölüm 2. fragmanda Birkan ve Serpil tekneye binip kaçacak iken polisler tarafından yakalanıyor. Murat'ın ameliyata girdiği görünen Leke 9. yeni bölüm 2. fragmanda ameliyattan çıktıktan sonra duyup duymayacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Leke sezon finalinde Cem'in evlilik teklifine Yasemin'in ne cevap vereceği ise ayrı bir merak konusu. Peki Leke sezon finalinde başka neler olacak?

LEKE 9. YENİ BÖLÜM (LEKE SEZON FİNALİ)

Leke sezon finalinde Şirin'in ifadesi sonrasında tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Ekber'in Cem'e dinlettiği ses kaydında Yasemin'in başına gelen olaylar bir bir aydınlığa kavuşuyor. Ses kaydını dinleyen Cem ise son derece pişman ve perişan oluyor.

Leke 9. yeni bölümde Birkan ve Serpil kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanıyor. Murat ise yıllardır beklediği ameliyata sonunda giriyor. Yasemin ve Cem arasında buzlar eriyecek mi, Murat ameliyattan çıktıktan sonra duyabilecek mi; merak edilen sorular arasında yer alıyor.

Leke 9. yeni bölüm fragmanı izle: Leke sezon finali yapıyor!Leke 9. yeni bölüm fragmanı izle: Leke sezon finali yapıyor!

Kanal D, Güncel

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