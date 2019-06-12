Leke 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke son bölüm izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Leke 8. son bölümü ile dün ekranlara yansıdı. Leke son bölümde Arda hastanede gözlerini açtı ve ameliyat sonrasında olanları hatırlamadı. Öte yandan Yasemin'inFischer'a attığı tokadın görüntüleri internete düştü. Yayınlanan son bölümün ardından dizi takipçileri Leke 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye internette arama yapmaya başladı. Peki Leke 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke 8. son bölümde neler oldu? Leke son bölüm izle!

LEKE 8. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLA!

LEKE 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leke 8. son bölümde Arda, geçirdiği ağır ameliyat sonrası kendine gelir ancak yaşananları hatırlamaz. Cem ve Ferhan, Arda'nın başında bekler. Birkan, Arda'nın uyandığını öğrenir öğrenmez yanına gider. Cem, Birkan'ı etrafında dahil görmek istemez. Diğer taraftan Yasemin'inFischer'a attığı tokadın görüntüleri internete düşer. Yasemin, bu görüntüleri Serpil'in haber vermesiyle izler. Görüntüleri izleyen Cem, Yasemin'e karşı haksızlık yaptığı için kendisini affetmez. Yasemin'den özür dilemek isteyen Cem, ona ulaşamayınca bir mektup yazar. Serpil'le yüzleşen Cem, Mehmet'in büyük bir oyun oynadığına emin olur. Cem, elinde görüntülerle şirkete gider ve Mehmet'in karşısına geçip hesap sorar. Herkes Mehmet'in gerçek yüzünü öğrenir.

Leke son bölümde Cevat komiser, Birkan'ı soruşturmaya devam eder. Bu sırada Şirin, Serpil'in kendisini sattığını anlatmak için karakola gider. Şirin'in ifadesini Cevat komiser alır. Birkan, Yasemin ve Şirin'i Cevat komiserin odasında görünce paniğe kapılır. Serpil yolun sonuna geldiğini düşünür ve telaşlar. Cem, Yasemin'e evlenme teklif etmeye karar verir. Yasemin'in görüşmeyi kabul ettiği gecede beklenmedik olaylar gelişir. Yasemin ve Cem'in arasında neler olacağı ise ikilinin yapacağı konuşmalara bağlıdır.

Leke 9. yeni bölümde Yasemin, Cem'i affedecek mi? Birkan ablasını ipin ucundan kurtarabilecek mi? Bu soruların cevabı ise önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Leke 9. yeni bölümde cevaplanacak mı merak ediliyor.