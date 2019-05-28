Lemi Gülman boşandığı Reyhan Gülman'a 1 milyon 900 bin TL daha tazminat ödeyecek

İŞ adamı Lemi Gülman'dan 7 yıl önce boşandıktan sonra mal paylaşımı davasından 14 milyon 200 bin TL kazanan Reyhan Gülman'ın, Yargıtay'ın iki kere bozduğu boşanmadan kaynaklı tazminat davasında üçüncü kez karar çıktı. Mahkeme Lemi Gülman'ın eski eşine 1 milyon 900 bin TL tazminatı faiziyle ödemesine karar verdi.

7 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin 50'nci zengini olan işadamı Kemal Gülman'ın oğlu Lemi Gülman, Reyhan Gülman ile 1993 yılında evlenmişti. Uzun yıllar sosyetenin 'örnek' çifti olarak gösterilen Gülmanlar, 7 yıl önce boşanmıştı. Mahkeme Lemi Gülman'ın, kendisini ihanetle suçlayan eşine 3.5 milyon TL tazminat ödemesine hükmetmişti. Dava devam ederken Lemi Gülman'ın spiker Ece Özbek'ten, oğlu dünyaya gelmişti.

TAZMİNAT KARARI YARGITAY'A İKİ KERE GİTTİ GELDİ

Lemi Gülman'ın tazminat miktarına itirazı üzerine Yargıtay, tazminatı çok bulup kararı bozmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme Lemi Gülman'ın Reyhan Gülman'a 1 milyon 100 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti. Bu kez karara Reyhan Gülman, avukatı Sibel Engin aracılığıyla itiraz etmişti. Yargıtay verilen tazminat miktarının tarafların sosyo-ekonomik durumunu göz önüne alarak tazminat miktarının düşük olduğunu belirterek kararı ikinci kez bozmuştu.

AVUKAT SİBEL ENGİN: "ENFLASYON VE EKONOMİK ŞARTLARDA DÜŞÜK KALDI"

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Reyhan Gülman'ın avukatı Sibel Engin ile Lemi Gülman'ın avukatı İsmet Koçak ve Haluk Burcuoğlu katıldı. Reyhan Gülman'ın avukatı Sibel Engin mahkemenin Yargıtay'ın bozma kararına uyduğunu belirterek, 6 milyon maddi 3 milyon manevi tazminatı faiziyle birlikte talep etti. Sibel Engin, "Yaklaşık 10 yıl önce istediğimiz tazminat miktarı ülkemizdeki enflasyon ve ekonomik şartlar değerlendirildiğinde az bile kalmıştır" dedi. Lemi Gülman'ın avukatı Haluk Burcuoğlu ise Yargıtay'ın ilk kararında tazminat miktarını yüksek bulduğunu, ekonomik şartlar gereği emlak fiyatlarının düştüğünü belirtti.

Mahkeme davanın bittiğini belirterek, Lemi Gülman'ın eski eşi Reyhan Gülman'a boşanma davasından kaynaklı 700 bin TL manevi, 1 milyon 200 bin TL maddi olmak üzere toplam bir milyon 900 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Reyhan Gülman'ın evlilik birliği içinde edinilmiş mal tasfiyesi davasından ise mahkeme geçtiğimiz ay Lemi Gülman'ın 14 milyon 200 bin TL ödemesine karar vermişti.

Kaynak: DHA