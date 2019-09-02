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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Transferlerimiz bizi seçerken, ki rakiplerimiz lütfen alınmasın, maddiyattan değil öncelikle bizi, Galatasaray adını seçtiler. Bizim yürüyüşümüze ve bulunduğumuz kulvarlara saygı duydukları için geldiler." dedi.

02.09.2019 23:02

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Transferde başarılı olduklarına inandığını söyleyen Başkan Cengiz, "Az zamanda çok işler yapmaya çalıştık ve umarım başarılı olduk. Özellikle Fatih Terim hocamız liderliğinde vereceğimiz ve geçen sezonlara göre çok daha zorlu geçecek gibi gözüken yarışta şampiyon titrimizi korumayı diliyoruz. Bunun için teknik heyetimizin çok geniş bir kadroya ihtiyacı var. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda. Üçü de bizim için çok değerli. Diğer bütün takımlarla şampiyonluk için bir savaş, bir mücadele vereceğiz. Galatasaray dünya çapında bir takım, bir dünya devi. Lemina ve getirdiğimiz diğer tüm oyuncuları Finansal Fair-Play'in izin verdiği ölçülerde, yani optimum noktalarda bir araya getirmeye çalıştık." diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZ ALINMASIN"

Kendilerini yenilemek zorunda kaldıklarını söyleyen Cengiz şunları kaydetti:"Neredeyse reenkarnasyon gibi bir kabuk değiştirdik. Buna da mecburuz, kendimizi yenilemek de zorundayız, çağa uymazsak geride kalırız. Bu bir yarış. Süper Lig çok saygın bir lig, öncelikle lig, sonra da dünyanın tepesine çıkma konusunda en önemli yarış olan Şampiyonlar Ligi'nde Lemina gibi değerli oyuncuların bizimle olması bizi çok mutlu ediyor. Transferlerimiz bizi seçerken, ki rakiplerimiz lütfen alınmasın, maddiyattan değil öncelikle bizi, Galatasaray adını seçtiler. Bizim yürüyüşümüze ve bulunduğumuz kulvarlara saygı duydukları için geldiler. Bu sadece Lemina'da değil tüm transferlerimizde de biz buna şahitlik ettik. Zaten ödediğimiz ücretlerde ve bonservis durumlarından bu anlaşılabilir. Kendisine tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyorum. Onun savaşçı karakteri ve fair-play ruhuna uygun duruşu Galatasaray'a yakışacak."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (10)
BARİS ELCİSİ: NE sende mallik varmi lan Büyük Baskan dogru söylüyor sizin aldiginiz yabancilar 3.sinifken bizimkiler 1.sinif
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0 1
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ALPBJK: Federasyon ve hakemler kolladı gs şampiyon oldu, dolayısıyla şamp. ligine direkt katılabildi. Futbolcular da ananın babanın hayrına gsyi tercih etmiyor. İşin ucunda şamp. ligi var diye. . . İnsan da biraz utanma arlanma olur. Bu kadar kollanmanın üstüne bir sus. . .
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CAN DEP: Sn Baskan çok doğru söylüyor..Dünyada Falcao gibi üst düzey futbolcular önce gidecekleri Külubu ve o külubun tarihi başarilarini mücedele etikleri kulvari Camiyasini tarftarini hesabini yaparlar, sonra para hesabini yaparlar,düşünün Küme düsmeye oynayan Feneve gelirmi gelmez istedigin kadar para ver yine gelmez, Hayatinda elde etigi kariyerini üc beş kuruş icin bitirmez..Sn başkan tamda kitabin ortasinda konuşmustur, tebrikler sn baskan ..
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1 2
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ULTRA KEDİ: SURİYEDİR ŞİKESARAY ONDAN OLMASIN başkan
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4 1
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.: Geçen sene hakemlerle şampiyon olun çıkıp dinlendirin ne güzel seri madem iyidide lemina neden geldi
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MİHCİ: 17 kardes şimdi kudurdu başkan.
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N E: 17 KARDEŞ SENİ NİYE DIŞLADI ACABA ŞİKESARAYLI
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N E: HADİ ORDAN MİYAVLARIN BAŞKANI KENDİNİ HİNT KUMAŞIMI SANDIN UKALA UKALA KONUŞMA YOK BİZİ ŞEÇMİŞLER YOK ŞU YOK BU ALDIGIN ADAMLAR SENİN KARA GÖZÜNEMİ GELECEK ACABA SENİN ADINI BİLEN VARMI ACABA YÜZBİNLİK ADAMLARA MİLYON DOLAR VER SONRA GS SEÇTİLER DE HADİ ORDAN KÜLAHIMA ANLAT SEN PARATOR VE SEN ÇOK EGOLU ÇOK GUBUZ ADAMSINIZ YARIN BİRGÜN YİNE BLEKLİK SATMAYA BAŞLARSINIZ
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FORSA CİMBOM: SAYIN BAŞKAN M. CENGİZ SİZE RİCAM VAR: LİNNES TAKIMDA KALSIN , NAGATOMO GÖNDERİLSİN YA DA LİSANSI ASKIYA ALINSIN YABANCI FAZLALIĞINDAN DOLAYI
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