Lemina, G.Saray yönetimine mesaj gönderdi: Burada kalmak istiyorum

Galatasaray 'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Southampton 'dan kiraladığı Mario Lemina'dan yönetime mesaj var.

Son dönemdeki performansı ile dikkat çeken ve taraftarın sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu görüştüğü sarı-kırmızılı idarecilere, "İstanbul'da çok mutluyum. Burada adeta yeniden doğdum. Kendimi uzun süreden sonra iyi hissediyorum. Sizden tek isteğim bonservisimi almanız. Burada uzun yıllar kalmak ve bu kulübün tarihinde bir yer edinmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 16 MİLYON EURO

Sezon başında 1 milyon euroya kiralanan Lemina'nın satınalma opsiyonu ise 16 milyon euro. Sarı-kırmızılı yetkililerin, İngiliz kulübü ile sıkı bir pazarlığa gireceği ve 8 milyon euro üzerinden pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Southampton kulübü idarecileri ile masaya oturacak olan yönetim performansından memnun olduğu Lemina'nın işini yaza bırakmak istemiyor. Tecrübeli futbolcu, teknik kadronun sahadaki pozitif futbolu nedeniyle memnun olduğu isimlerin en başında geliyor.

TERİM'İN GÖZÜNE GİRDİ

Gabonlu futbolcu Mario Lemina, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 18 maçta şans buldu. Orta sahadaki başarılı performansıyla Teknik Direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.