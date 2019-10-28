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Lemina'nın 'Utanıyorum' sözünü çevirmen çevirmedi

Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçın ardından açıklama yapan sarı kırmızılı futbolcu Lemina'nın 'Utanıyorum' sözünü çevirmen aktarmadı.

28.10.2019 09:40

Galatasaraylı futbolcu Lemina, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Üzgünüm. Taraftarlarımız adına da üzgünüm. Bundan daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız. Burada kendimle ilgili bir şey söyleyemem. Bireysel olarak değil, takım adına bir şey söylememiz gerekiyor. Daha fazla çalışıp, daha fazla şey yapacağız." ifadelerini kullandı. Bu arada Lemina'nın, "Utanıyorum" sözü, çevirmen tarafından aktarılmadı.

LUYINDAMA: DAHA VAZGEÇMEDİK

Sarı kırmızılı ekibin savunma oyuncularından olan Luyindama ise şunları söyledi: "Buradan sadece 3 puanı almadan gidiyoruz. Futbolda bunlar var. Sadece 1 maç kaybettik. Şampiyonluktan vazgeçmiş değiliz. Kendi payımıza düşeni yapıp çalışmalara devam edeceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz. Onlardan özür diliyoruz. Yeniden şampiyon olmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Abdullah Avcı: Bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederimAbdullah Avcı: Bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim

Lemina'nın 'Utanıyorum' sözünü çevirmen çevirmedi

Spor


YORUMLAR (19)
VAHDETTİN BAYRAM:gs takım olamamış. . . . . herkes egosunu tatmin için oynuyor.
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BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:Sen değil o zımparator utansın
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ADINIZI YAZIN:RUHU BİTMİŞ BİR TAKIM. . . . BABEL TAMAMEN EGOLARINI TATMİN ETMEYE GELMİŞ
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ADANALI:2000 yılındaki coşku dolu galatasaray ruhu gitmiş yerine bomboş ruhsuz 11 adam ve bunların başında egosu tavan yapmış ukala beyinsiz bir teknik direktör gelmiş yapılacak tek sey çaycısından başkanına kadar takımda revizyon yoksa istikrarsız zevk ve tat vermeyen amaçsız bir galatasarayla bu yol bitmez. . .
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KARTAL:Federasyon hakemleri postalayinca kabak gibi ortada kaldılar
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GADDAR:ALİ PALABIYIK MI DEDİN ??
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1 2
CC:gs de oynamak zaten utanç vericidir, biliyoruz merak etmeyin.
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GSLİ VATANDAŞ:komik durumdasınız maalesef. göz göre göre maç veriyoruz. berbat bir oyun var
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TERİM:orta saha ve bekler değişmediği sürece sonsuza kadar böyle oynar bu takım.
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ACUNBABADEULAN:sanki ileri kanatlarımız ve golcu sorunumuzu çözebildikde
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