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Lemurların ikiz bebek mutluluğu

Lemurların ikiz bebek mutluluğuMERSİN Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nın en sevimli üyelerinden lemurlar ikiz yavru dünyaya getirdi.

24.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:06
Lemurların ikiz bebek mutluluğu
MERSİN Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nın en sevimli üyelerinden lemurlar ikiz yavru dünyaya getirdi. Tarsus Doğa Parkı'nın en sevimli üyelerinden olan ve en çok ilgi gören lemurların sayısı her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz yıllarda iki yavru dünyaya getiren anne lemur, bu yıl Tarsus Doğa Parkı'na bir ilki yaşatarak tek doğumda iki yavru birden dünyaya getirdi. Annesinin kucağından bir an olsun inmeyen minik lemurlar, her gün biraz daha büyüyor.
Ekipler, daha önce dünyaya getirdiği iki yavrusu ile birlikte 4 yavruya sahip olan anne lemurun bakımını titizlikle gerçekleştiriyor. Meyve ve sebze ile beslenen anne lemur, kısa bir süre sonra yavrularını karnından indirerek eğitmeye başlayacak. Anneye daha önce hayata getirdiği iki lemur da bakım konusunda yardım edecek.
Oldukça sosyal hayvan olan, zıplamayı, koşmayı seven lemurlar, kendileri için ipler sarkıtılarak oluşturulan özel alanda keyifle zaman geçiriyor. Anne lemur da dünyaya getirdiği iki yeni yavrusunu diğer kardeşleriyle birlikte bu alanda büyütecek. Lemurların ikiz bebek mutluluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Anne, Güncel , Haber
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