Lena Chamamyan Crr'de Konser Verdi

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonunda sahne aldı.Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere seslenen şarkıcı, duyurusunun konserden kısa bir süre önce yapıldığını anımsatarak, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bilet bulamadığı için gelemeyenlerden de özür diliyorum. İnşallah yakında başka bir konser daha yaparız." dedi.Şarkılarında sevgiye ve aşka daha çok yer vermeye çalıştığını dile getiren Chamamyan, kimsenin görünüşü, ırkı ve giyimi dolayısıyla bir diğer insanı korkutmaya hakkı olmadığını ifade etti.Sanatçı, şarkılarında Arapça ve İngilizce sözlerin yanı sıra Arap ülkelerinin farklı lehçelerinden ifadelere de yer verdi.Chamamyan'a piyanoda Wajdi Riahi, basta Basile Mouton, davulda Ariel Tessier, perküsyonda Wassim Derbel, kemanda Marwa Fafir, kanunda Hend Zouari, düdükte ise Gürkan Çakmak eşlik etti.Konserde "We will go home" ve "Lamma Bada" solo çalışmaların yanı sıra "Bali Maak", "Kissat Ishk", "Washa2a Al Hawa", "Akher El Aan'oud", "Shaam", "Ana Souriya", "Sareri" ve "Bent Shalabiye" gibi parçalar seslendirildi.Lena ChamamyanEtnik müziğin tanınan isimlerinden Chamamyan, ilk konserini henüz beş yaşındayken dünyaya geldiği şehir olan Şam 'da verdi.Babası Kahramanmaraşlı, annesi ise Mardinli olan ünlü sanatçı, caz, folk, oryantal, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerini harmanlayarak oluşturduğu müziğiyle büyük bir dinleyici kitlesine kavuştu.Henüz 5 yaşındayken kreş öğretmenin onu keşfetmesiyle müziğe adım atan Suriyeli sanatçının profesyonel anlamda ilk çıkışı ise 2006 yılında yayınladığı "Hal Asmar El-lon" adlı albümüyle oldu. Bu albüm, Mısır 'da "Kültürel Kaynak Ödülü" ile "Radyo Monte Carlo Orta Doğu Ödülü"ne değer görüldü.Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarlığı ve prodüktörlük de yapan Chamamyan, 2008 yılında Avusturya basını tarafından "dünya müziği şarkıcısı" dalında beş yıldız aldı. 2011 yılında ise Arabian Business (Arap İş Dünyası) Dergisi tarafından, Arap dünyasındaki en etkili 500 kişiden biri olarak gösterildi.