Lena Chamamyan Crr'de Konser Verdi

Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Cemal Reşit Rey
Konser Salonunda sahne aldı.
Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere seslenen şarkıcı, duyurusunun konserden kısa bir süre önce yapıldığını anımsatarak, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bilet bulamadığı için gelemeyenlerden de özür diliyorum. İnşallah yakında başka bir konser daha yaparız." dedi.
Şarkılarında sevgiye ve aşka daha çok yer vermeye çalıştığını dile getiren Chamamyan, kimsenin görünüşü, ırkı ve giyimi dolayısıyla bir diğer insanı korkutmaya hakkı olmadığını ifade etti.
Sanatçı, şarkılarında Arapça ve İngilizce sözlerin yanı sıra Arap ülkelerinin farklı lehçelerinden ifadelere de yer verdi.
Chamamyan'a piyanoda Wajdi Riahi, basta Basile Mouton, davulda Ariel
Tessier, perküsyonda Wassim Derbel, kemanda Marwa Fafir, kanunda Hend Zouari, düdükte ise Gürkan Çakmak eşlik etti.
Cemal Reşit Rey,İstanbul Büyükşehir Belediyesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 00:00