Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lena Erdil, koronavirüs salgını sonrası dünya şampiyonluğuna odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok yarışı iptal edilen dünya şampiyonu rüzgar sörfçü Lena Erdil, 2020'de kalan yarışları kazanarak yine dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

03.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:25
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok yarışı iptal edilen dünya şampiyonu rüzgar sörfçü Lena Erdil, 2020'de kalan yarışları kazanarak yine dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.
Almanya 'da yaşayan Lena, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında Almanya'nın durumu, bu yıl ve gelecekteki hedefleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Koronavirüs sebebiyle Almanya'da alınan önlemleri anlatan Lena Erdil, "İtalya ve İspanya ile karşılaştırılınca biraz daha az sıkı kurallar var. Hala yalnız veya birlikte yaşadığın kişilerle yürüyüş yapmak için parka, sokağa çıkabiliyorsun. İşe gidenler de var ama 'bir şekilde halledebiliyorsan işini evinden yap' diyorlar. 'İşin gereği dışarı çıkman gerekiyorsa, gitmeye devam et' yaklaşımındalar. Herkesin evde kalması ekonomiye de çok büyük bir yük oluyor. Hem mümkün olduğunda birbirimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar hem de ekonomi devam etsin, ülke tamamen çökmesin diye böyle bir yaklaşım bulmuşlar." diye konuştu.
Salgının Avrupa'da artmasından önce kış antrenmanları yaptığını aktaran 31 yaşındaki sporcu, "Aslında şu anda yarışıyor olacaktım. Fransa'da yarışım vardı. İlk bu yarış iptal oldu. Sonra Japonya ve Kore'de mayısta yapılacak Dünya Kupası yarışları iptal edildi. İngiltere ve İspanya, uçuşları durdurma kararı vermeden önce Almanya'ya döndüm. Geçen sene Almanya'ya taşınmıştım. Burada hava çok soğuk ve sörf için uygun değil. Hamburg'da yaşıyorum. Deniz kenarına gitmek de yasaklandı. Sörf imkanım yok ama balkonda ve evde kendi spor salonumu kurdum. Daha çok vücut ağırlığı ile çalışıyorum, koşuyorum." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan Lena, şunları kaydetti:
"Yapabileceğimiz tek şey evde kalmak. Bu çok küçük bir şeymiş gibi görülüyor ama bir şekilde virüsün çoğalmaması ve daha çok kişiye bulaşmaması için yapabileceğimiz tek şey bu. Özellikle yaşlı insanları etkileyen bir virüs. Ne kadar çok görmek ve yanlarında olmak istesek de büyüklerimizi ziyaret etmemeye çalışalım. Büyüklerimize telefon veya görüntülü konuşmayla ulaşabiliriz."
"Daha güçlü olmak için bu süreci değerlendireceğim"
Lena Erdil, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı dönemde daha çok antrenman yapacağını ve bu süreci daha güçlü olmak için değerlendireceğini söyledi.
Önündeki ilk yarışın eylül ayında olacağını vurgulayan Lena, "Şu anda yarışlar iptal olmaya devam ediyor. En son hazirandaki yarışı da iptal ettiler. İlk yarışımız eylül gibi görünüyor. Onun iptal olmayacağını düşünüyorum. Sezon bu şekilde ertelenmiş oldu. Biz de pozitif bakmaya çalışıyoruz. Daha çok antrenman yapmak ve daha güçlü olmak için bu süreci değerlendirmeye çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.
Lena, 2024'te olimpiyatta yarışmak istediğini belirterek, "Kaç yarış olacak bilmiyorum ama şu anda hedefim 2020'de dünya şampiyonu olmak. 2024 için ayrıca olimpik bir hedef ekledim. Rüzgar sörfünde olimpik sınıf değişti ve farklı bir malzeme geldi. Benim de sevdiğim bir malzeme. O yüzden bundan sonra olimpik sporcu olacağım." diye konuştu.
Kişisel sponsoruyla yollarını ayırdığını anlatan Lena Erdil, "Sponsorsuzluk büyük sıkıntı. Yeni markalarla güzel iş birlikleri yapmak istiyorum. İlgilenen markalar varsa benimle iletişime geçebilirler." diyerek sözlerini tamamladı. Lena Erdil, koronavirüs salgını sonrası dünya şampiyonluğuna odaklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Almanya, Güncel

Haberin Videosu :

Lena Erdil, koronavirüs salgını sonrası dünya şampiyonluğuna odaklandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Lena Erdil, koronavirüs salgını sonrası dünya şampiyonluğuna odaklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti
Bakan Koca’nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti Haberler
Bakan Koca'nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti
Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var

Son Dakika Güncel Haberleri

23:17: - Hindistan'da sağlık çalışanlarına saldırı: 2 yaralı - Haber 23:16: Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü (2) - Haber 23:16: Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi. - Haber 23:15: Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu - Haber 23:14: Sağlık Bakanlığı, illere göre vaka ve vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 22:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu - Haber 21:46: Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı - Haber 21:44: İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber