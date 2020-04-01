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Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut'a kendisinden alınan kök hücre nakledildi

Bursa'da yaşayan ve lenf kanseri teşhisi konan tıp öğrencisi Elif Azra Bulut'a kendisinden otolog yöntemiyle alınarak dondurulan kök hücre nakledildi.

01.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:06
Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut'a kendisinden alınan kök hücre nakledildi
Bursa 'da yaşayan ve lenf kanseri teşhisi konan tıp öğrencisi Elif Azra Bulut'a kendisinden otolog yöntemiyle alınarak dondurulan kök hücre nakledildi.
İnegöl ilçesinde öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konulan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'un (20) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyordu.
Yapılan çalışmalar sonucunda 1,5 ay önce kendisinden otolog yöntemiyle alınarak dondurulan kök hücre, Azra'ya nakledildi.
Azra'nın babası Tahir Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun. Kızımın kök hücre nakli gerçekleşti. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel
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