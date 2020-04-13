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Lenovo Legion Gaming Phone 90W Hızlı Şarj Desteği ile Geliyor!

Lenovo, Çin'deki sosyal ağ Weibo üzerinden ilginç bir teaser yayınladı ve Legion Gaming Phone modelinde 90W hızlı şarj desteği olacağını işaret etti.

13.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:53
Lenovo Legion Gaming Phone 90W Hızlı Şarj Desteği ile Geliyor!
Lenovo , Çin'deki sosyal ağ Weibo üzerinden ilginç bir teaser yayınladı ve Legion Gaming Phone modelinde 90W hızlı şarj desteği olacağını işaret etti. Lenovo markasının Legion serisinde oyun odaklı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar yer alıyor.

90W Hızlı Şarj Desteği Fark Yaratıyor

Akıllı telefonların büyük ekrana ve güçlü donanıma sahip olması önemli ancak günün sonunda pil ömrü de eşit derecede bir öneme sahiptir. Büyük pil kapasitesi elbette bir fark yaratıyor ve son birkaç yıl içerisinde amiral gemisi cihazların pil kapasitesinde önemli ölçüde artış gerçekleşti.

Bununla birlikte, büyük pil kapasitesi aynı zamanda daha uzun şarj süresi anlamına gelir. Bu nedenden ötürü çoğu üretici hızlı şarj teknolojisini çok ciddiye almaktadır. Zira hiçbir kullanıcı, akıllı telefonunun saatlerce şarj kablosuna takılı halde kalmasından hoşlanmaz. Bu noktada Oppo Find X2 Pro'nun 65W şarj hızı desteği ile büyülenmiştik ancak Lenovo Legion Gaming Phone modelinin sahip olduğu 90W hızlı şarj desteği rekabete yeni bir soluk getiriyor.

Hindistan'ın Pricebaba.com web sitesindeki bir sızıntıya göre Lenovo Legion Gaming Phone, 5050 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Lenovo Legion Gaming Phone modelinin gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Lenovo, Legion, Teknoloji
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