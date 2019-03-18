18 Mart 2019, 11:00
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Lens'e Bugün Ödeme Yapılmazsa Serbest Kalacak

Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Lens, kendisine bugün 1 milyon euro ödenmezse serbest kalacak.

Beşiktaş yönetimi ekonomik krizi çözmek için seferberlik ilan etti. Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki özel maddenin affı yok.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Lens'in alacaklarını ödeyip serbest kalmasını engellemeye çalışacak olan siyah beyazlı yönetim, 31 Mart'a kadar 12 milyon Euro daha bulmak zorunda. Aksi taktirde Avrupa kupaları tehlikeye girecek.

Konyaspor'un ardından Göztepe'yi yenerek ikincilik yarışındaki iddiasını güçlendiren Beşiktaş, diğer taraftan ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ay sonuna dek futbolculara 13 milyon Euro ödemesi gereken siyah beyazlı yönetim, öncelikli olarak Jeremain Lens'in alacaklarını vermek zorunda. Sözleşmesinde özel bir madde bulunan Hollandalı futbolcu, birikmiş alacaklarının bugün ödenmemesi halinde serbest kalma hakkını elde edecek.

Lens, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 5 gol atarken, 9 asist katkısında bulundu.

Hürriyet, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (5)
DİBE BATIYORUZ: ne anlamı kaldı FEDA nın fiko başkan. şimdi FEDA 2 mi diyeceksin yazıklar olsun bee
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FANATIK: TÜRK FUTBOLUNU BU HALE SALANLAR UTANSIN.
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GS 1905: Yav bu gidisle bizim Büyük takımlar hep batcak
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OBJEKTİF YORUM: BETER OLUN. ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN DÜNYALARI KAZANDINIZ BİRDE ÜZERİNE OYUNCULARI SATTINIZ. DOĞRU DÜZGÜN TRANSFERDE YAPMADINIZ. NEREDE PARALAR FİKO EFENDİ?
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FALAN FİLAN: beter olun ulkenın ılıghını somurduz. ulan hıc mı vıjdan yok sızde be bu nasıl bır sozlesmedır. ulke mıllı kaynaklrını yedınız bıtırdınız.
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