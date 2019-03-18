Lens'e Bugün Ödeme Yapılmazsa Serbest Kalacak

Beşiktaş yönetimi ekonomik krizi çözmek için seferberlik ilan etti. Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki özel maddenin affı yok.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Lens'in alacaklarını ödeyip serbest kalmasını engellemeye çalışacak olan siyah beyazlı yönetim, 31 Mart'a kadar 12 milyon Euro daha bulmak zorunda. Aksi taktirde Avrupa kupaları tehlikeye girecek.

Konyaspor'un ardından Göztepe'yi yenerek ikincilik yarışındaki iddiasını güçlendiren Beşiktaş, diğer taraftan ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ay sonuna dek futbolculara 13 milyon Euro ödemesi gereken siyah beyazlı yönetim, öncelikli olarak Jeremain Lens'in alacaklarını vermek zorunda. Sözleşmesinde özel bir madde bulunan Hollandalı futbolcu, birikmiş alacaklarının bugün ödenmemesi halinde serbest kalma hakkını elde edecek.

Lens, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 5 gol atarken, 9 asist katkısında bulundu.