Haberler » Güncel » Lens ve Atiba tribünde - Haber

Lens ve Atiba tribünde

Slovan Bratislava karşısında cezalı olan Lens ve sakatlığı bulunan Atiba kadroda yer almazken, iki futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.

28.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:30Lens ve Atiba tribünde
Slovan karşısında cezalı olan Lens ve sakatlığı bulunan Atiba kadroda yer almazken, iki futbolcu da mücadeleyi tribünden takip etti.
'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk ettiği mücadelede kadroda olmayan Lens ve Atiba, karşılaşmayı tribünden takip etti. Lens, Braga ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımını yalnız bırakırken, Atiba da Konyaspor karşılaşmasının ardından ağrıları nedeniyle dinlendirildiği için kadroya alınmadı. Atiba'nın yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
(İHA)

Bratislava, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:25 Otomobilin çarptığı kadın öldü
22:25 İskenderun'da balık ölümleri
22:24 Şehidin doğum gününde adının verildiği anaokulu açıldı
22:22 Liseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
22:22 Bakan Soylu: Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm
22:05 Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması: Önceliğimiz yolcuların mağduriyetlerini gidermektir
21:52 Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Esra Erol'u da soymuşlar!
21:15 CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
20:44 İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
11:16 Avrupa'da, yılın en iyi genç oyuncusu Joao Felix seçildi
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
28.11.2019 22:26:21