LEO BEBEĞİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

İzmir'den İstanbul'a ambulans uçakla getirilen Leo bebeğin doktoru Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Alican Hatemi, bebeğin genel durumunun iyi olduğunu, takiplerinin yapıldığını belirterek, "Türkiye'de her merkezin, her kalp cerrahisi yapan merkezin müdahale edeceği bir rahatsızlık değil. Sebebi de çocuk kalp cerrahisi bulunması gerekiyor. Şanssızlık bayram döneminde, tatil döneminde dünyaya gelmesi ve beraberinde maalesef yoğun bakımların dolu olması. İzmir'de de bunu yapabilecek merkezler var. Birazcık da sosyal medyanın hızlandırmasıyla yoğun bakıma bize getirildi bebek" dedi. Bebeğin annesi ise "Umutluyuz her şey güzel olacak" dedi.

"ARKADAŞLAR HEMEN TETKİKLERİ YAPMIŞLAR"

İzmir'de kalbindeki damarları ters bir şekilde dünyaya gelen Leo bebek, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla dün akşam İstanbul Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakım ünitesinde gözetim altında olan Leo bebeğin doktorundan açıklama geldi. Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Alican Hatemi, Leo bebeğin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Bebek, cuma günü İzmir'de sabah 9'da doğmuş. Büyük arter transpozisyonu denen bir rahatsızlık. Yani kalpten çıkan ana damarların, vücuda kan dağıtan ana damarların, akciğere kan taşıyan damarların çıkış yerleri normalde var olması gereken yerlerin tam tersi. Yani vücuda kan dağıtacak karıncıktan akciğere çıkan damar çıkıyor, diğer taraftan da akciğere kan taşıması gereken karıncıktan da vücuda kan dağıtımı yapan damar çıkıyor. Bunların düzeltilmesi, yerlerinin değiştirilmesi lazım yoksa sisteme kirli kan gidiyor. Bu çocuğun şu dönem içinde ameliyat olana kadar, bu rahatsızlıkla hayatta kalmasını sağlayacak şey, birincisi anne karnındaki damarın açık tutulması, o damardan verilen bir ilaçla sağlanıyor. İkincisi de kalbin içinde var olan bir delik. Bu deliğin açık tutulması gerekiyor. Bebeği bunlar canlı tutuyor. Zaten bebek doğduktan 5 saate kadar hiçbir sıkıntı yok. Anne emziriyor,' her şey yolundaydı' diyor ama doğumdan sonra size bahsetmiş olduğum anne karnındaki damar yavaş yavaş büzülmeye ve kapanmaya başlıyor. Bu olunca da çocukta morarma başlıyor. Bunu gördükleri zaman oradaki arkadaşlar gayet uyanık, hemen tetkikleri yapmışlar."

"BU ÇOCUKLAR ÇOK ACİL MÜDAHALE EDİLECEK BİR RAHATSIZLIĞA SAHİP DEĞİLLER"

Hatemi, 'Belki bir yanlış anlaşılma oldu, çok acil müdahale gerektiği şeklinde bir bilgilendirme yapılmış. Bu çocuklar çok acil müdahale edilecek bir rahatsızlığa sahip değiller. Bir dönem biz doğum travmasından sonra kendilerine gelmeleri için 1 hafta, 10 gün kadar takip etmeyi yeğliyoruz. Yani bir fevkaladelik yoksa durumlarında ondan sonra ameliyata alıyoruz. İdeal şartlar altında. Ben aileye de bunları bu sabah izah ettim oldukça detaylı olarak." diye konuştu.

"EKİBİMİZ HER AN MÜDAHALE ETMEYE HAZIR"

Hatemi şöyle devam etti:

"Bebeğin genel durumu aynı. Bu şekilde devam ederse perşembe gününe kadar takip etmek, perşembe gününden itibaren ameliyatı programlamak. Arada fevkalade bir fark olduğu takdirde, her an bizim ekibimiz hem cerrahi, hem ameliyathane, hem yoğun bakım, anestezi müdahale etmeye hazır. Şu anda solunum cihazına bağlanmış olarak geldi bize bebek. Genel durumu orta-iyi. Kan gazları saturasyonları iyi takip ediliyor. Pediatrik kardiyoloğumuz dün akşam geldi. EKO'sunu tekrar yaptı. Teşhiste hem fikir. Günlük takibini yapacağız. Kan tetkiklerini yapacağız. Ondan sonra ideal şartlarda bebeği ameliyata alacağız. Cerrahi müdahale şart. Onun zamanlamasına iyi karar vermek gerekir."

Prof. Dr. Hatemi bu rahatsızlığın nadir görülen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, 'Türkiye'de her merkezin, her kalp cerrahisi yapan merkezin müdahale edeceği bir rahatsızlık değil. Sebebi de çocuk kalp cerrahisi bulunması gerekiyor. Şanssızlık bayram döneminde, tatil döneminde dünyaya gelmesi ve beraberinde maalesef yoğun bakımların dolu olması, İzmir'de de bunu yapabilecek merkezler var. Birazcık da sosyal medyanın hızlandırmasıyla yoğun bakıma bize getirildi bebek" diye konuştu.

"UMUTLUYUZ HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Leo bebeğin Babası Onur Dalgıç "Çok hızlı bir şekilde dün akşam oğlumuz ambulans uçakla buraya getirildi. Buradaki imkanlar çok daha uygundu. Prof. Dr. Alican Hatemi, emanet aldı çocuğumuzu. Ona güvenimiz tam. Net ameliyat tarihi için devamlı onunla da irtibat halindeyiz. Kendisinden bilgi bekliyoruz" dedi. Anne Cemran Dalgıç ise 'Umutluyuz her şey güzel olacak. İzmir'de tam anlamıyla çözemedik. Burada çareyi bulduk. İyiyiz, iyi olacağız. Bebeği gördüm, biraz önce gördüm. İyi, ağzında hortumu. Uyutuyorlar, inşallah şurama alacağım. Eve gideceğiz. Çok bir şey söyleyemiyorum" şeklinde konuştu.

