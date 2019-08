Leo bebek ameliyat oldu

Leo bebek ameliyat olduLeo bebekten sevindirici haberİSTANBUL - İzmir 'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Baba Onur Dalgıç ile Cemran Dalgıç (32), Leo bebeğin ameliyatı sonrası çok mutlu olduklarını söyledi. İzmir'de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo Bebek için ailesi sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuş, Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Leo bebek uçak ambulansla İstanbul'a getirilmişti. Tedavisine Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlanan Leo Bebek'ten bugün sevindirici haber geldi. Leo Bebek bugün ameliyat oldu. Yaklaşık dört saat süren ameliyat sonrası aile ve operasyonu gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi eğitim görevlileri Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile Prof. Dr. Hakan Ceyran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, "İzmir'de doğmuş olan Leo Bebek, geçtiğimiz Cuma günü hastanemize nakledildikten sonra ameliyata hazır hale gelmesi için bekletildi ve bu sabah saat 9'da ameliyata alındı. Şu an yoğun bakımda. Başarılı bir ameliyat gerçekleşti. İnşallah ameliyattan sonraki dönemde gün gün size iyi haberler vermeye devam etmeyi planlıyoruz" dedi.Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Ceyran ise, "Bu ameliyat tabi ki önemli bir ameliyat. Bundan sonraki süreç, yoğun bakımda tamamen bebeğin performansına bağlı. Bazen çok erken dönemde makinadan ayırıp servise çıkarabiliyoruz. Daha sonraki süreç içerisinde her şey normal giderse inşallah, tamamen normal bir yaşam süreceğini haber verebiliriz aileye" diye konuştu.Yaşadıkları zorlu sürecin ardından yaşadığı mutluluk gözlerinden okunan anne Cemran Dalgıç ise, "Biz bugün çok mutluyuz. Leo Bebek bence yeniden, hatta ilk kez yeniden doğdu. Doktorlarımıza hayat borçluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ablamızı da bu olaydan yara almadan kurtarabildiğimiz için ayrıca müteşekkiriz. Binlerce şükür, binlerce teşekkür. İnşallah hep beraber eve gittiğimizi de görürsünüz" dedi.Baba Onur Dalgıç ise zor bekleyişin kendileri için mutluluğa dönüştüğünün altını çizerek, "Bizim için zor bir bekleyişti. Ümidimizi hiç kaybetmedik. Bu ülke bir çocuk daha kurtardı. Her şeyden önce bütün imkanları bizim için seferber eden Sağlık Bakanlığı'na, il sağlık müdürlüklerine, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, doktorlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Büyük bir ümitle yardım çağrısıydı bizimki. Sosyal medya üzerinden de bizi destekleyen herkese çok teşekkürler. Sesimizi daha büyük kitlelere duyurmamızı sağlayan Haluk Levent'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.