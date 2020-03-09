Leo Suarez'in Pumas'a Attığı Frikik Golü
Club America'nın Arjantinli kanat oyuncusu Suarez, Pumas'a karşı harika bir frikik golü atıyor. Cezasahanın önünde kullandığı frikikte Suarez, köşeye gönderdiği topla rakip kaleciyi avlıyor.
09.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:21
Club America'nın Arjantinli kanat oyuncusu Suarez, Pumas'a karşı harika bir frikik golü atıyor. Cezasahanın önünde kullandığı frikikte Suarez, köşeye gönderdiği topla rakip kaleciyi avlıyor.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Leo Suarez'in Pumas'a Attığı Frikik Golü
Etiketler : Luis Suarez, Spor
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