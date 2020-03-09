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Leo Suarez'in Pumas'a Attığı Frikik Golü

Club America'nın Arjantinli kanat oyuncusu Suarez, Pumas'a karşı harika bir frikik golü atıyor. Cezasahanın önünde kullandığı frikikte Suarez, köşeye gönderdiği topla rakip kaleciyi avlıyor.

09.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:21
Club America'nın Arjantinli kanat oyuncusu Suarez, Pumas'a karşı harika bir frikik golü atıyor. Cezasahanın önünde kullandığı frikikte Suarez, köşeye gönderdiği topla rakip kaleciyi avlıyor. Leo Suarez'in Pumas'a Attığı Frikik Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Luis Suarez, Spor
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