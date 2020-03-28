Leo ve Minik Kızı Mia'dan Göztepe Taraftarlarına Mesaj
Göztepe'nin Fransız sol beki Leo ve minik kızı Mia tüm dünya gibi Türkiye'de de korona virüs salgınının yayılmasından dolayı verilen arada Göztepe taraftarlarına çektikleri video ile seslendiler.
28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:32
Göztepe'nin Fransız sol beki Leo ve minik kızı Mia tüm dünya gibi Türkiye 'de de korona virüs salgınının yayılmasından dolayı verilen arada Göztepe taraftarlarına çektikleri video ile seslendiler.
Kaynak: Dugout