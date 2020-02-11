Leonardo Da Vinci'nin anısı Beşiktaş'ta yaşayacak

''Leonardo da Vinci'ye Saygı'' adlı sergide birçok ressam ve yazar bu anlamlı sergide yer alarak Da Vinci'nin anısını yaşatacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sergiye katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Rönesans döneminin dâhisi olarak anılan ressam, mucit ve bilge Leonardo Da Vinci anısına ölümünün 500. Yıl dönümünde MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde Beltaş'ın desteği ile özel bir sergi düzenlenecek. Ressam Onay Akbaş'ın geliştirdiği, İbrahim Karaoğlu'nun küratörü olduğu "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi; Beşiktaş Belediyesi'nin desteği ve birbirinden değerli sanatçıların da katkılarıyla 12 Şubat- 5 Mart 2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak.