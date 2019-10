Louvre Müzesi HTC VIVE Arts iş birliğiyle ilk sanal gerçeklik deneyimini sunuyor



Leonardo da Vinci sergisi: Sanal gerçeklikte Mona Lisa, Louvre Müzesi HTC VIVE Arts.



HTC VIVE Arts, Louvre Müzesi'yle; müze tarihinin ilk sanal gerçeklik deneyimi olan Mona Lisa: Camın Ötesi'ni 24 Ekim 2019 tarihinde ziyarete açıyor. Kullanıcıyı içine alan yepyeni bir Mona Lisa deneyimi olan Louvre'daki sergi; sanat severlere Leonardo da Vinci'nin en ünlü başyapıtını daha önce hiç görülmemiş bir şekilde izleyebilmeleri için fırsat veriyor. Bu deneyime ayrıca dünyanın herhangi bir yerindeki tüm sanat severler VIVEPORT aracılığıyla erişebilecek.



Mona Lisa: Camın Ötesi'nde ziyaretçiler da Vinci'nin ünlü eserini yeni bir perspektiften görme ve sanal gerçeklik ortamında bu eserle kişisel düzeyde karşılaşma şansını elde ediyor. Mona Lisa'yla gerçekleştirilen bu yenilikçi ve interaktif deneyim sayesinde Louvre Müzesi; da Vinci'nin ikonik şaheserini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yöntem kullanarak, tüm dünyadaki sanat severlerle tanıştırıyor.



Yedi dakikalık sürükleyici deneyimin başlangıcında kullanıcılar, VIVE'ın en yeni VR başlığı VIVE Cosmos aracılığıyla kendilerini Mona Lisa'nın her daim sergilenmekte olduğu Louvre'daki Salle des États salonunda buluyor. Kullanıcı ilk başta, tablonun önündeki seyirci kalabalığının arkasında kalıyor.



Kalabalık, tablonun önünden ayrılınca izleyici, aradaki koruyucu cam ve çerçeve olmaksızın, eserle yüz yüze kalacak kadar tablonun yakınına getiriliyor. da Vinci'nin şaheseriyle artık yalnız kalan seyirci, boya tabakasından görülen ahşap panelin dokusu da dahil olmak üzere bu ünlü yağlı boya tablonun en göz alıcı detaylarını ve eserin nasıl restore edildiğini yakından görebiliyor.



İzleyiciyi zamanda yolculuğa çıkaran eşsiz bir deneyim



Sanal gerçeklik deneyimi, hareketli görüntü, ses ve etkileşimli tasarımı birleştirerek ziyaretçileri da Vinci dünyasına tüm derinliğiyle çekmenin yanı sıra ikonik sanat eserinin kızılötesi taramasının model hakkında neler söyleyebileceği konusunda da bir yaklaşım sunuyor. İzleyiciyi zamanda yolculuğa çıkaran bu eşsiz deneyim, sanat eserinin gerçekte nasıl yaratıldığı ve 500 yıldan uzun sürede nasıl bir değişime uğradığı konusunda fikir veriyor. Deneyimin hikayeyle desteklendiği sesli anlatım tarafında ise, kimliği ve giyimi hakkında daha fazla detay vermek yoluyla Mona Lisa hakkındaki bazı efsaneleşen kavramlar saf dışı bırakılıyor.



"Gizli kalmış detayları ortaya çıkarıyor"



Mona Lisa: Camın Ötesi aynı zamanda; gölgeden ışığa geçişi neredeyse algılanmaz hale getiren çok ince uygulanmış boya katmanları kullanmayı ifade eden da Vinci'nin Sfumato tekniğini de izleyicilere sergiliyor. İzleyici, deneyim dahilinde gösterilen ve mekanı doldurarak ışığı yumuşatan ince bir dumanla sunulan Sfumato etkisini yaşayabiliyor. VR deneyimi ayrıca, da Vinci tarafından boyanmış ve modelin arkasında kalan orijinal doğal peyzajda gizli kalmış detayları da ortaya koyuyor.



Mona Lisa: Camın Ötesi, müzenin koleksiyonlarıyla angajmanını yükseltebilme amacıyla seyirci için; hem müzenin içinde hem de dışındaki izleyicilere ulaşmak adına sergi programlarının kilit ögesi olarak inovasyonu benimseme amacıyla da kurumlar için yeni yöntemler yaratmanın daha büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.



Deneyimin, dünyanın her yerinden izleyiciler için hazırlanmış genişletilmiş ev sürümü versiyonu, iOS ve Android'deki mobil VR da dahil olmak üzere önde gelen diğer büyük VR platformlarla birlikte HTC'nin limitsiz VR üyelik servisi VIVEPORT Infinity'den erişime sunuldu. Bu VR deneyimi, müzenin içindeki deneyimi gözler önüne seren içeriğe ek olarak; Grande Galerie'ye ulaşmadan önce simgeleşmiş cam piramitten geçerek Louvre'a girmenin neye benzediğini yaşayıp deneyimleme ve da Vinci'nin Louvre'da sergilenen; tüm koleksiyonunu sanal gerçeklikte izleme fırsatını tüm dünyadaki izleyicilere sunuyor.



Bu olağanüstü sanal gerçeklik deneyimi Louvre, HTC ve sanal gerçeklik prodüksiyon şirketi Emissive ortaklığıyla hayata geçirildi.



Louvre Müzesi Mediasyon ve Kültürel Programlama Direktörü Dominique de Font-Réaulx:



"Topluma, koleksiyonumuzdaki sanat eserlerini dikkatle inceleyip takdir edebilmeleri için yeni yöntemlerle gidebilmek, Louvre'un misyonunun merkezinde yer alır. Louvre Müzesi, ilk defa Leonardo da Vinci sergisi vesilesiyle HTC VIVE Arts iş birliğiyle bir sanal gerçeklik deneyimi sunmaktan memnuniyet duyuyor; Dikkatle geliştirdiğimiz Mona Lisa'nın sanal gerçeklik deneyimi bize; Louvre'daki bilgi ve uzmanlığımızı, tüm ziyaretçilerimizin çıkarına hizmet edecek olan dijital yaratıcılıkla harmanlayabilme imkanı tanıdı."



HTC VIVE Arts Direktörü Victoria Chang:



"VIVE Arts olarak, Louvre'un ilk VR sergisi Mona Lisa: Camın Ötesi'nde Louvre'la iş birliği yapmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. da Vinci, sanat ve teknoloji disiplinlerinde yenilikler ortaya koymayı başarmış son derece yaratıcı bir düşünürdü. Sanal gerçeklik, bugünün kreatif uygulayıcılarının, bir zamanlar daha kopuk ve ayrı olarak kabul edilen alanlar arasındaki sınırları aşmasını mümkün kılan, doğal olarak disiplinlerarası olduğunu ifade edebileceğimiz bir araçtır.



Bu dünyaca ünlü sanat eserinin hikayesini anlatmak için sanal gerçekliği kullanarak ve son derece yakın ve çevreleyici bir tecrübeyi onlara sunarak; Louvre ziyaretçilerinin zenginleştirilmiş bir deneyim yaşayabilmesini umuyoruz. Öte yandan Louvre'un koleksiyonunu dünyanın her yerinden sanat severle buluşturma misyonunu desteklemekten de onur duyuyor; bu yeni deneyim yoluyla çok daha fazla insanın Louvre ile etkileşime geçme şansı yakalamasını umuyoruz."



Louvre Hakkında



Dünyanın en büyük sanat müzelerinden bir olan Louvre, aynı zamanda Paris'in tarihi bir anıtıdır. Kentin merkezi bir sembolü olarak şehrin 1. bölgesinde, Seine Nehri'nin sağ kıyısında yer alır. 72.735 metrekarelik bir alanda MÖ 7000 ila takriben MS 1848'e ait yaklaşık 35.000 obje sergilenir. Louvre Müzesi, 2018'de 10,2 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi olmuştur. Daha fazla bilgi için lütfen www.louvre.fr adresini ziyaret edin.

