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Leonardo'nun Ajax Formasıyla Attığı En İyi Beş Gol

Hollandalı forvet Leonardo'nun Amsterdam ekibi Ajax'ta oynadığı süre boyunca attığı gollerden en iyilerini sizler için seçtik. Leonardo, başkent ekibi Ajax'ın formasını 52 kez giyerken dokuz kez rakip fileleri havalandırmıştı.

13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Hollandalı forvet Leonardo'nun Amsterdam ekibi Ajax 'ta oynadığı süre boyunca attığı gollerden en iyilerini sizler için seçtik. Leonardo, başkent ekibi Ajax'ın formasını 52 kez giyerken dokuz kez rakip fileleri havalandırmıştı. Leonardo'nun Ajax Formasıyla Attığı En İyi Beş Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Amsterdam, Ajax, Spor

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