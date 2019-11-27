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Leonel Marshall Büyükşehir'de

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı Kübalı pasör çaprazı ve smaçör Leonel Marshall'ı kadrosuna kattı.

27.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:36Leonel Marshall Büyükşehir'de

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde iyi bir başlangıç yapan Büyükşehir Belediyespor takımı kadrosunu Leonel ile güçlendirdi.Sabah saatlerinde WM Medical Park Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrollerini tamamlayan Kübalı sporcu daha sonra kendisini yeşil-beyazlı yapan sözleşmeye imza attı.

"En iyisini yapacağım"

Büyükşehir Belediyesi Fethiye Kompleksi'nde yapılan imza töreninde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri Murat Mestan, Ömer Cihat Bay ve Baş antrenör Fazıl Demirci hazır bulundu. Bursa'da olmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Leonel Marshall, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti. Takım için elinden geleni yapacağını söyleyen Marshall, "Bursa'da olmaktan dolayı iyi hissediyorum. Burada birçok kişiyi tanıyorum.Takımımızda çok fazla potansiyel var. Efeler Ligi için ciddi bir ekibiz. Takım arkadaşlarıma ve takımın hedeflerinde yardımcı olmak için buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bursalı sporseverler bizi izlemeye gelsinler onlara her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Büyük katkı sağlayacak"

Baş antrenör Fazıl Demirci ise "Çok önemli bir profesyoneli kadromuza kattık.Genç oyuncularımız kendisinden çok şey öğrenecekler.Takımımıza büyük katkı sağlayacak. Eksik olan bölgelerimizi Marshall ile dolduracağız. Bursa voleybolu için büyük bir olay, çünkü artık dünyanın gözü burada olacak.Geçmişte tanıdığım, beraber çalıştığım karakterli ve güçlü bir oyuncu. Takımımda bulunduğundan dolayı çok memnunum" ifadelerini kullandı.

1979 doğumlu Kübalı sporcu Leonel Marshall, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Arkas ve Galatasaray formaları giydi.1.99 boyundaki deneyimli oyuncu ülkesinin milli formasının 200'den fazla giyerken İtalya'da 4, Türkiye'de 3 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 CEV Kupası kazandı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Marshall, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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