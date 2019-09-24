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Leopar desenli bornozuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz Morgül, göğüsleriyle herkesi şoke etti

Türk sanat müziğinin tanınmış isimlerinden olan Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta göğüsleriyle dikkat çekti. Sıkı şekilde spor yapmaya başlayan Morgül uzun süre kaslarıyla çok konuşulmuştu.

24.09.2019 17:24

Yılmaz Morgül, Instagram, Magazin


YORUMLAR(30)
LEOPARCI NİHAT DOĞAN:leopar desenini onun üzerinde görseydi ruhu diz çöküp onun önünde tövbe isterdi
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YORUMS:Rezil !
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...:BÜLENT HANIM GİBİ YETER ARTIK DİYİP BİR GÜN AMELİYAT OLACAK MI ACABA?
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SUAT:EN YAKIN POZUNDA MASTERCHEF RIFAT GİBİ BAKIYOR
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.......:millet bi yere gidemiyor battıkça yerin dibine batıyor
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SEDEF:bu nedir yaaaaa
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KIZGIN:Eskiden milletin gözünde bir saygınlığı vardı bende efendiliğini çok beğenirdim ama maalesef para için kendini ne hallere sokmuş yazık o ağırlığı kaybetmiş sonları hüsran . . .
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OKUR:bunlarda sözümona sanatçı olacaklar, rezil kepazeler
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ATILLA TÜRK:yorum yapmaya gerek yok cünkü seni galaya alan kimse yok alaka cekmek icin yapmadigin sorololuk kalmamiski palyaco lara yorum yapilmaz sadece gülünür bunu bilmiyorsan ogrenmis oldum simdi söhret seni bunaltmis sen artik palyocalar gibi sarlatalaiklarina devam et PALYACO
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CONİ:bu millet nereye gidiyo ya !
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