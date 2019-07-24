Lerzan mutlu, selülitlerin olmadığını göstermek için bacak şovu yaptı

Kış boyunca yoğun tempoda çalışan şarkıcı Lerzan Mutlu, yaz aylarını tatil yaparak geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarını paylaşan Mutlu, bu seferde bacaklarını açarak video çekti.

"SELÜLİT YOK"

Havaların ısınmasıyla kendisini tatil mekanlarına atan Lerzan Mutlu, bacaklarında herhangi bir selülit olmadığını ispatlamak için peş peşe videolar paylaştı. Üzerinde derin yırtmaçlı yeşil kıyafetiyle birden fazla video paylaşan Mutlu, görüntülerin üzerine 'No selülit' yazarken sürekli olarak bacaklarını açtı.

"YİNE KÖR KÜTÜK AŞIĞIM"

Geçtiğimiz günlerde annesi Reyhan Mutlu ile alışveriş merkezinde görüntülenen Mutlu, muhabirlerin sorusu üzerine "Erkekler üzüyor beni. Aşk beni yaralıyor. Ama elimde değil, yine kör kütük aşığım şu sıralar" demişti.