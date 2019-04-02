Lerzan Özgenç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Lerzan Özgenç oldu. Vatan Partisi adayı Lerzan Özgenç, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Lerzan Özgenç ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Lerzan Özgenç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lerzan Özgenç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Lerzan Özgenç, Mersin yarışında % 0,39 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Lerzan Özgenç toplamda 4.094 adet oy sayısına ulaştı.

Lerzan Özgenç Kimdir?

1960 yılında Mersin'de doğdu. Universiteyi Ankara Universitesi Maliye Muhasebe İşletme bitirdi. Pedegojik formasyon eğitimi sertifikası, Çukurova Universitesi, Eğitim Fakültesi bitirdi.

Mersin Universitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışıp emekli oldu.

Vatan Partisi Mersin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.