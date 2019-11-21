Leshow İstanbul, 2. Kez kapılarını açmaya hazırlanıyor!

Ortadoğu-Arap coğrafyasınınünlü moda tasarımcısı ve mütevazi giyimin lideri olarak tanınan,İslami Moda ve Tasarım Konseyi (Islamic Fashion & Design Council-IFDC) Başkanı Bn. Alia Khan; 2020 yılında da "VIP Misafir ve Fuar Uluslararası Marka Elçisi" olarak fuara katılıp,"Ortadoğu-Körfez ülkelerinde yeni kadın moda trendleri ile batı-mütevazı giyim modasının birbiriyle etkileşimi" konulu bir konuşma yapacak.Ayrıca hazır giyim modası talepleri yüksek zengin Körfez ülkeleri pazarında, yeni işbirlikleri yaratılmasına ilişkin görüşme ve istişarelerde bulunacaktır.

LESHOW kreatif direktörlüğünü yürüten Hakan Akkaya aynı zamanda 2020 & 2021 koleksiyonunu Gala Defilesi ile sunacak. Koleksiyon Hakan Akkaya'nın işbirliği içinde olduğu New York ve Los Angeles'da bulunan showroomlarda yer alacak, Podyumda Çağla Şıkel yürüyecek. Şıkel aynı zamanda ÇAĞLA X PELİN Markasıyla da fuarda ayakkabı koleksiyonuyla yurt dışı pazarına açılacak.

"Mix & Match" konseptiyle Avrasya bölgesinin prestijli hazır giyim moda fuarları arasında yer alan 2. LeShow İstanbul fuarı; seçkin katılımcı markalarına ilaveten, desteğini aldığı saygın uluslararası sektör kuruluşlarıyla hem uluslararası marka bilinirliği ve gücünü yükseltmekte, hem de Türk hazır giyimsektörüne özellikle Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey-Orta Asya bölgesel pazarlarının kilit sektörel girişimcileriyle yeni ve verimli iş birliktelikleri ile ihracat imkânları sunmaktadır.

16-18 Ocak 2020 tarihleri arasında Harbiye- İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan 2. LeShow İstanbul'un katılımcılarındanGizia, Sacha Pacha, Esmeralda, Caraclan, Seriano, Mefi, Gilberti, Franko Armandi, Avanti, Manzarigibi sektörün uluslararası öncü firmaları da 3 gün boyunca 2020&2021 koleksiyonlarını sergileyecekler.

40 ülkeden 750 satın alımcıya ev sahipliği yapacak fuarın global ticaretin yanı sıra sektörün iç pazar ticaretine de katkı sağlaması hedefleniyor.