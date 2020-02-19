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Lesli Karavil #içerdekadınstandupçıvar

Lesli Karavil, 23 Şubat Pazar günü BKM Mutfak'ta gösterisiyle kahkaha seslerini yükseltmeye hazırlanıyor.

19.02.2020 09:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:04Lesli Karavil #içerdekadınstandupçıvar

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği performansı ile büyük başarı elde eden Karavil, bu yıl "UPGRADE" adını verdiği gösterisinde yaş almanın ve hayatta insanı büyütmeye zorlayan hikayelere yer veriyor.

"Ben çoçukluğumdan beri topluluk içinde hikaye anlatan ve insanları güldüren biriydim." diyen Lesli'nin kadın olmak ve ilişkiler üzerine muzip hikayelerini harika enerjisiyle 23 Şubat Pazar akşamı BKM Mutfak'ta birleştirecek.

Kadın erkek dengesinde bozulma, sistemin çökmesi, evlilik kurumunu sorgulandığı bir dönemde teknolojinin hayatımıza getirdikleri ve götürdüklerini daha çok anlattığı gösterisinde Lesli Karavil, kendi mizahını ortaya koyarken, Stand-up sektörüne kadın olarak ışık tutacak.


Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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