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Lesotho ve Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho ve Zimbabve'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

28.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:56
Lesotho ve Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Güney Afrika ülkelerinden Lesotho ve Zimbabve'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Lesotho Başbakanı Thomas Thabane, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Ülkede şimdiye kadar hiçbir vaka görülmediğini aktaran Thabane, virüse karşı çeşitli tedbirler alındığını kaydetti.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa da yaptığı açıklamayla, ülkede salgının yayılmaması için 30 Mart'tan itibaren ülkede 3 hafta süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Mnangagwa, ülkede 5 Kovid-19 vakası görüldüğünü, 1 kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini ifade ederek, vaka sayısı az olsa da tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının sayısı 3 bin 924'e çıkarken, bugüne kadar 117 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Güncel

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