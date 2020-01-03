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Let Him Go Filmi

Let Him Go filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Let Him Go filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

03.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:58 Let Him Go Filmi
Larry Watson’ın aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan “Let Him Go”da Kevin Costner emekli bir şerife, Diane Lane ise onun eşine hayat veriyor. Oğullarını kaybeden çift, Montana’daki çiftliklerinden ayrılarak eyaletinde medeniyetten uzakta yaşayan tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmaya karar verir. Ailenin yanına varan çift, tehlikeli ailenin torunlarını serbest bırakma gibi bir niyeti olmadığını çok geçmeden anlar.


Yönetmen: Thomas Bezucha
Senaryo: Thomas Bezucha, Larry Watson
Oyuncular: Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart , Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce, Adam Stafford, Bradley Stryker, Tayden Marks, Caillou Pettis, Connor Mackay, Greg Lawson, Aidan Moreno, Ryan Northcott, Misty Kay, Amber Shaun, Will Hochman
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Let Him Go
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 21.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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