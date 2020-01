Let Him Go Filmi

Let Him Go Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Larry Watson’ın aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan “Let Him Go”da Kevin Costner emekli bir şerife, Diane Lane ise onun eşine hayat veriyor. Oğullarını kaybeden çift, Montana’daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota eyaletinde medeniyetten uzakta yaşayan tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmaya karar verir. Ailenin yanına varan çift, tehlikeli ailenin torunlarını serbest bırakma gibi bir niyeti olmadığını çok geçmeden anlar.Thomas BezuchaThomas Bezucha, Larry WatsonKevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Kayli Carter, Booboo Stewart , Jeffrey Donovan, Will Brittain, Ryan Bruce, Adam Stafford, Bradley Stryker, Tayden Marks, Caillou Pettis, Connor Mackay, Greg Lawson, Aidan Moreno, Ryan Northcott, Misty Kay, Amber Shaun, Will HochmanGerilimLet Him GoUniversal Pictures2020ABDİngilizceUIP Türkiye21.08.2020