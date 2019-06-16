16.06.2019 20:57
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Letonya - Türkiye: 0-3

Letonya - Türkiye: 0-3

SALON: DaugavaHAKEMLER: Daniel Apanowicz (Almanya), Salvis Kurtiss (Letonya)LETONYA: Ozolins, Blumbergs, Platacs, Vanags, Svans, Jansons, Ivanovs (L) (Abolins, Adamovics, Cielavs, Petrovs)TÜRKİYE: Yasin, Doğukan, Oğulcan, Yiğit, Oğuzhan, Adis, Burak (L), Volkan (L) (Muzaffer, İzzet,...

SALON: Daugava
HAKEMLER: Daniel Apanowicz (Almanya), Salvis Kurtiss (Letonya)
LETONYA: Ozolins, Blumbergs, Platacs, Vanags, Svans, Jansons, Ivanovs (L) (Abolins, Adamovics, Cielavs, Petrovs)
TÜRKİYE: Yasin, Doğukan, Oğulcan, Yiğit, Oğuzhan, Adis, Burak (L), Volkan (L) (Muzaffer, İzzet, Ertuğrul, Efe)
SETLER: 18-25,16-25, 14-25
SÜRE: 63 dakika (22, 21, 20)

CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubundaki 6'ncı ve son karşılaşmasında deplasmanda Letonya'yı 3-0 yendi.
Final Four'da yer almayı daha önceden garantileyen milliler, bu galibiyetle grubunu 6'da 6 ile 18 puanla namağlup lider tamamladı.


Kaynak: DHA
EFE, Almanya, Letonya, Spor

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