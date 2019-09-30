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Letonyalı öğrenciler Hasandağı'na çıktı

Erasmus Projesi kapsamında Aksaray'a gelen Letonyalı öğretmen ve öğrenciler, Hasandağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

30.09.2019 12:10Letonyalı öğrenciler Hasandağı'na çıktı
Erasmus Projesi kapsamında Aksaray'a gelen Letonyalı öğretmen ve öğrenciler, Hasandağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca kabul edilen "Yaparak Yaşayarak Öğrenme" isimli Erasmus Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında, Letonya, Litvanya ve İtalya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi.
Letonyalı grup, daha sonra 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'na tırmandı. Grup, 6 saatlik zirve yürüyüşünü 4 buçuk saatte tamamlamayı başardı.
Hasandağı'nın "ihtişamıyla büyüleyici bir dağ" olduğunu belirten Letonyalılar, kendi ülkelerinde olmayan böyle bir dağa çıkmaktan ve dağcılık sporunu yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Anadolu Lisesi, Aksaray, Erasmus, Güncel

Kaynak: AA

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