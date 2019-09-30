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Letonyalı öğrenciler Hasandağı zirvesinde

Erasmus Projesi kapsamında Aksaray'a gelen Letonyalı öğretmen ve öğrenciler Hasandağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

30.09.2019 16:26Letonyalı öğrenciler Hasandağı zirvesinde
Erasmus Projesi kapsamında Aksaray'a gelen Letonyalı öğretmen ve öğrenciler Hasandağı'na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi.

Aksaray'da Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca kabul edilen 'Yaparak Yaşayarak Öğrenme" isimli Erasmus+ Okul Ortaklıkları Projesi, Letonya, Litvanya ve İtalya'dan gelen öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Atatürk Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında bölgeyi gezen grup, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'na hayran kalırken, Letonya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Hasandağı'na çıkmaya karar verdi. Hasandağı'nda otel bölgesinden zirve yürüyüşüne başlayan Letonyalı öğretmen ve öğrencilerden oluşan 9 kişilik grup, 6 saatlik zirve yürüyüşünü 4 buçuk saatte tamamlamayı başardı. Hasandağı'nın ihtişamıyla büyüleyici bir dağ olduğunu belirten Letonyalılar, kendi ülkelerinde olmayan böyle bir dağa çıkmaktan ve dağcılık sporunu yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. - AKSARAY

Letonya, Erasmus, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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